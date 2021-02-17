В результате протестов в Испании пострадали 30 человек

Чем были вызваны беспорядки?

Число пострадавших в ходе протестов в Испании выросло до 30. Восемь из них госпитализированы. Столкновения с полицией в ряде городов королевства произошли накануне вечером после задержания рэпера Пабло Хаселя

В Барселоне митингующие жгли мотоциклы и мусорные контейнеры, забрасывали стражей порядка тяжелыми предметами. Силовики применили против демонстрантов резиновые пули. В одном из муниципалитетов протестующие пытались разгромить полицейский участок. Беспорядки прокатились и по Валенсии, сообщает "ТВ Центр".

Музыкант Пабло Хасель был приговорен к 9 месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление королевского дома в публикациях и песне, размещенных в интернете. В понедельник, чтобы избежать ареста, он забаррикадировался со своими сторонниками в университете города Льейда. И полицейским пришлось проводить целую спецоперацию, чтобы отправить рэпера в тюрьму.

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