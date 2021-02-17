Пентагон назначил Россию главной угрозой миру

Москву собираются призвать к ответу за "агрессивные действия"

Главная угроза безопасности и стабильности в мире исходит от России. Пентагон намерен убедить в этом всех членов Североатлантического альянса во время видеоконференции министров обороны НАТО, запланированной на 17–18 февраля.

Представитель министерства обороны США заявил на традиционном брифинге, что в Вашингтоне видят стремление Москвы "подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом". По мнению военных, сотрудничество России с Китаем только подтверждает опасные для мира устремления обоих партнеров.

"Россия представляет собой очевидную угрозу для всех союзников по НАТО, включая Соединенные Штаты. Россия подрывает прозрачность и предсказуемость. Они используют военную силу для достижения своих целей. Они поддерживают прокси-группы и сеют хаос и сомнения, подрывают международный порядок", — отметили в Пентагоне.

В ответ на это, заявил представитель Пентагона, США будут продвигать свои собственные интересы в мире, а Россию заставят "отвечать за безрассудные и агрессивные действия", приводит его слова ТАСС.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг днем ранее заявил, что альянс готов как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству с ней. Тем не менее, на предстоящей министерской встрече он намерен вынести на обсуждение вопрос об увеличении финансирования военной активности НАТО у границ России.

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