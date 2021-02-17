ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пентагон назначил Россию главной угрозой миру

08:28
  • среда
  • 17 февраля 2021

Москву собираются призвать к ответу за "агрессивные действия"

Главная угроза безопасности и стабильности в мире исходит от России. Пентагон намерен убедить в этом всех членов Североатлантического альянса во время видеоконференции министров обороны НАТО, запланированной на 17–18 февраля.
Пентагон незаконно шпионит за гражданами на территории США

Представитель министерства обороны США заявил на традиционном брифинге, что в Вашингтоне видят стремление Москвы "подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом". По мнению военных, сотрудничество России с Китаем только подтверждает опасные для мира устремления обоих партнеров.

"Россия представляет собой очевидную угрозу для всех союзников по НАТО, включая Соединенные Штаты. Россия подрывает прозрачность и предсказуемость. Они используют военную силу для достижения своих целей. Они поддерживают прокси-группы и сеют хаос и сомнения, подрывают международный порядок", — отметили в Пентагоне.

В ответ на это, заявил представитель Пентагона, США будут продвигать свои собственные интересы в мире, а Россию заставят "отвечать за безрассудные и агрессивные действия", приводит его слова ТАСС.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг днем ранее заявил, что альянс готов как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству с ней. Тем не менее, на предстоящей министерской встрече он намерен вынести на обсуждение вопрос об увеличении финансирования военной активности НАТО у границ России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Здание Пентагона
Здание Пентагона
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.