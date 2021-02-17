ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Лягушки" и визуализация: как пережить шестидневную рабочую неделю

08:33
  • среда
  • 17 февраля 2021

Психолог дала несколько советов

Перед праздничными февральскими выходными россиян ожидает удлиненная рабочая неделя. Кандидат психологических наук Лариса Овчаренко рассказала, как пережить "шестидневку".

Сколько времени потребуется для адаптации к офису после удаленки
Как справиться с упадком сил в конце зимы

В этом году в феврале будет единственная шестидневная рабочая неделя – она получилась из-за переноса рабочего дня с понедельника, 22 февраля, на субботу. Для некоторых россиян удлиненная трудовая неделя может стать настоящей проблемой, считает психолог. По ее словам, особенно тяжело может быть тем, чья работа требует большой концентрации.

"Увеличение рабочей недели на один день может быть проблемой для тех, у кого очень серьезный напряженный труд, требующий концентрации. Для них шестой рабочий день и плюс еще сложная погода в некоторых регионах России повлияют на уровень утомления. Этот шестой день будет вызывать чрезмерное напряжение, поскольку утомление будет уже накоплено ранее. Особенно это заметно, если учесть, что понедельник и пятница всегда тяжелые дни", - отметила Овчаренко.

Она объяснила, что решить проблему можно при помощи нескольких нехитрых приемов. Во-первых, нужно грамотно перераспределить нагрузку и отложить самые легкие дела на шестой рабочий день. Также в субботу можно заняться решением самых приятных задач.

"Любой специалист по тайм-менеджменту скажет, что "лягушку" надо есть утром и сразу. Под "лягушками" подразумеваются неприятные дела, неприятные звонки, неприятные встречи и тяжелые дела. Их надо делать сразу, чтобы на последний шестой рабочий день не оставлять сложные и энергозатратные дела", - заявила психолог.

Также полезным будет визуализировать выходные, подсказала Овчаренко. Нужно заранее тщательно продумать, каким будет отдых в свободное время и что приятного ожидает в праздничные дни, передает Радио Sputnik.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Работа в офисе
Работа в офисе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.