"Лягушки" и визуализация: как пережить шестидневную рабочую неделю

Психолог дала несколько советов

Перед праздничными февральскими выходными россиян ожидает удлиненная рабочая неделя. Кандидат психологических наук Лариса Овчаренко рассказала, как пережить "шестидневку".

В этом году в феврале будет единственная шестидневная рабочая неделя – она получилась из-за переноса рабочего дня с понедельника, 22 февраля, на субботу. Для некоторых россиян удлиненная трудовая неделя может стать настоящей проблемой, считает психолог. По ее словам, особенно тяжело может быть тем, чья работа требует большой концентрации.

"Увеличение рабочей недели на один день может быть проблемой для тех, у кого очень серьезный напряженный труд, требующий концентрации. Для них шестой рабочий день и плюс еще сложная погода в некоторых регионах России повлияют на уровень утомления. Этот шестой день будет вызывать чрезмерное напряжение, поскольку утомление будет уже накоплено ранее. Особенно это заметно, если учесть, что понедельник и пятница всегда тяжелые дни", - отметила Овчаренко.

Она объяснила, что решить проблему можно при помощи нескольких нехитрых приемов. Во-первых, нужно грамотно перераспределить нагрузку и отложить самые легкие дела на шестой рабочий день. Также в субботу можно заняться решением самых приятных задач.

"Любой специалист по тайм-менеджменту скажет, что "лягушку" надо есть утром и сразу. Под "лягушками" подразумеваются неприятные дела, неприятные звонки, неприятные встречи и тяжелые дела. Их надо делать сразу, чтобы на последний шестой рабочий день не оставлять сложные и энергозатратные дела", - заявила психолог.

Также полезным будет визуализировать выходные, подсказала Овчаренко. Нужно заранее тщательно продумать, каким будет отдых в свободное время и что приятного ожидает в праздничные дни, передает Радио Sputnik.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"