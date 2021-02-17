В России могут подорожать яйца и мясо птицы

Производители хотят увеличить закупочные цены

В Минпромторг поступило заявление от торговых сетей, согласно которому производители яиц и мяса птицы предлагают увеличить закупочные цены до 10%. Информацию подтвердили в президиуме Ассоциации компаний розничной торговли.

Ранее производители продукции рассчитывали увеличить цены на 19%, однако ритейл отказался от таких мер, назвав подобный рост стоимости необоснованным. По информации Росптицесоюза, в 2020 году себестоимость продукции увеличилась на 20–25%.

На стоимость производства повлияли вспышки птичьего гриппа в нескольких регионах. Также подорожало и содержание птицы из-за роста цен на зерно и другие составляющие: аминокислоты, шрот, витамины, ветпрепараты, оборудование. Издержки возникают и из-за обеспечения бесперебойной работы птицефабрик на фоне пандемии коронавируса, передают "Известия".

"По итогам I квартала мы ожидаем небольшое снижение производства мяса бройлеров. Спрос на птицу со стороны сетей сегодня высокий. Несмотря на повышение цен на отдельные товарные позиции, это мясо остается одним из наиболее экономически доступных источников животного белка. Отсюда и высокий спрос", - отметил глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Птицеводческие предприятия обратились к правительству с просьбой не вводить регулирование цен, как ранее было сделано с маслом и сахаром. С этим согласен и глава Минпромторга Денис Мантуров – по его мнению, заключать соглашение по сдерживанию цен на яйца не нужно.

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