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Четверть российских компаний запланировали корпоративы на 23 февраля и 8 марта

09:09
  • среда
  • 17 февраля 2021

Половина фирм решила воздержаться

Каждый четвертый работодатель в России запланировал корпоративные мероприятия в связи с Днем защитника Отечества и Международным женским днем. Опрос провел исследовательский центр портала SuperJob.ru.
Без корпоративов: регионы усиливают ограничения в преддверии Нового года

Как выяснилось, больше половины российских компаний - 53% - не планируют в этом году корпоративные мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 марта. 18% работодателей затруднились ответить.

При этом 19% компаний запланировали раздельные корпоративные вечеринки по случаю каждого из праздников. В 7% компаний пройдут объединенные мероприятия. 2% организаций отметят только Международный женский день, а 1% - только День защитника Отечества. Опрос проводился среди 1000 респондентов – менеджеров по подбору персонала, передает "Интерфакс".

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