Картофель и морковь резко подорожали в России

Эксперты объяснили, с чем связан рост цен

В России за первые пять недель нового года цена за один килограмм картофеля выросла на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. На сегодняшний день килограмм картошки в среднем можно купить за 30,9 рублей, в январе-феврале прошлого года цена была 22,2 рубля.

Подорожала и морковь. Сейчас килограмм стоит порядка 37 рублей против прошлогодних 27,5 рублей. Рост стоимости составил 34%. Помидоры выросли в цене на 20% - цена за килограмм в среднем 173,6 рубля. Лук подорожал на 10% - до 27,8 рублей.

На стоимости картофеля сказалось снижение производства из-за плохих погодных условий. Также этот фактор повлиял и на его размер – он стал меньше, заявил директор Плодоовощного союза Михаил Глушков.

Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина объяснила, что торговые сети стараются закупать крупный картофель, которого стало меньше, из-за этого появляется конкуренция и растет цена, передает РБК.

Что касается подорожания моркови, то в прошлом году ее посадили меньше из-за перепроизводства в 2019 году, добавил Глушков.

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