Путин: Россия не допустит ударов по своему суверенитету

Президент в среду встретился с лидерами фракций Госдумы

Россия не допустит ударов по своему суверенитету и попыток вмешательства в выборы в Госдуму. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских фракций, передает "ТВ Центр".

Президент отметил - близость избирательной кампании повышает градус дискуссий в Думе и подстёгивает межпартийную конкуренцию, но очень важно продолжать конструктивный диалог. Тем более, до конца сессии парламентариям предстоит рассмотреть и принять ещё немало важных решений.

Владимир Путин отметил - в прошлом году в сложнейших условиях депутаты смогли нарастить темпы, приняли более 550 законов и обеспечили их детальную проработку.

"Знаю, что сейчас в думском портфеле более тысячи законопроектов. В их числе важные, неотложные, это важно для улучшения делового климата, обеспечения прав граждан, укрепления российской государственности. Говорю о законах, которые обеспечат поправки в Конституцию", - заявил Путин.

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