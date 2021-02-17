"Прогресс МС-16" пристыковался к МКС в ручном режиме

Он не смог причалить в автоматическом режиме

К МКС в среду пристыковался космический корабль "Прогресс МС-16", который стартовал с Байконура в минувший понедельник. Полет по двухсуточной схеме проходил впервые с 2018 года, передает "ТВ Центр".

Причалить к модулю в автоматическом режиме грузовику не удалось, и космонавты выполнили стыковку вручную. Корабль доставил экипажу еду и воду, топливо, различное оборудование и материалы для экспериментов. А также - запасы азота для компенсации утечки воздуха в модуле "Звезда" и специальные накладки, которыми заделают трещину в корпусе станции.

"Прогресс" пробудет на МКС до лета - в июле он отведет от станции стыковочный модуль "Пирс", чтобы освободить место для нового лабораторного модуля "Наука". Планируется, что он будет выведен на орбиту 23 июля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"