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"Прогресс МС-16" пристыковался к МКС в ручном режиме

11:39
  • среда
  • 17 февраля 2021

Он не смог причалить в автоматическом режиме

К МКС в среду пристыковался космический корабль "Прогресс МС-16", который стартовал с Байконура в минувший понедельник. Полет по двухсуточной схеме проходил впервые с 2018 года, передает "ТВ Центр".
"Союз" с кораблем "Прогресс МС-16" стартовал с Байконура

Причалить к модулю в автоматическом режиме грузовику не удалось, и космонавты выполнили стыковку вручную. Корабль доставил экипажу еду и воду, топливо, различное оборудование и материалы для экспериментов. А также - запасы азота для компенсации утечки воздуха в модуле "Звезда" и специальные накладки, которыми заделают трещину в корпусе станции.

"Прогресс" пробудет на МКС до лета - в июле он отведет от станции стыковочный модуль "Пирс", чтобы освободить место для нового лабораторного модуля "Наука". Планируется, что он будет выведен на орбиту 23 июля.

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