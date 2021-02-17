На Сахалине во время снежной лавины пропал грейдер с водителем

Аномальная погода установилась сразу в нескольких регионах

Острые листы железа летают как игрушечные - мощный циклон, накрывший Сахалин в ночь на вторник, продолжает бушевать. Порывы ветра до 35 метров в секунду и обильный мокрый снег - шторм нарушил транспортное сообщение с материком. Паромная переправа закрыта, аэропорт работает по погоде, отменены часть поездов, сахалинцы ночуют на трассах, где движение пришлось остановить.

Под напором стихии падают светофоры и опоры ЛЭП - циклон полностью оставил без света 13 населенных пунктов. В снежной каше застревает даже спецтехника. Один из водителей грейдера пропал, когда на севере острова сошли лавины. Автобусы помогают выталкивать сами пассажиры, передает "ТВ Центр".

Сильнейший снегопад накрыл и материк - в Хабаровском крае за сутки выпало две с половиной месячных нормы осадков. В двух районах Хабаровского края введен режим ЧС - там ураганом сорвало крыши с нескольких зданий, детских садов и учебных заведений. Школьников перевели на дистанционное обучение. На трассах развернуты мобильные пункты обогрева, дежурят спасатели.

Мобильные пункты разворачивают и в Краснодарском крае. И если бы не цветы в снегу и пальмы, нельзя было бы сказать, что это юг страны. С начала недели бушует непривычная для жителей метель. А ещё и минусовые температуры.

Из-за рекордных снегопадов аэропорт был закрыт на сутки - лишь сегодня утром возобновил работу. Штормовое предупреждение в регионе продолжает действовать.

А в Москве ночью улицы снова замело. Для рабочих, которые круглосуточно борются с последствиями снегопада, открыты полевые кухни. В меню макароны по-флотски, плов и горячий чай.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"