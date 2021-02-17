Заболевших - почти 110 млн: ВОЗ обнародовала новые данные по коронавирусу

Чисто смертельных случаев снижается

Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к отметке в 110 миллионов человек. Но во Всемирной организации здравоохранения уже заявили: "вторая волна" постепенно идёт на спад.

За минувшую неделю количество смертельных случаев снизилось на 10 процентов. На 16 процентов уменьшилось количество заболевших. В то же время в ВОЗ предостерегают: "британский", "южноафриканский" и "бразильский" варианты COVID продолжают распространяться по планете. Организация впервые призвала делать прививки уже переболевшим коронавирусом людям, передает "ТВ Центр".

Пункты массовой вакцинации для малоимущих открылись в США. Десятки палаток установлены в Лос-Анджелесе и Окленде рядом с так называемыми неблагонадёжными кварталами. Там планируют прививать до шести тысяч человек в день.

А вот в Бразилии программа вакцинации будет приостановлена - в ряде штатов катастрофически не хватает препаратов. Скандал разгорается и в соседнем Перу. Где выяснилось: несколько сотен высокопоставленных чиновников и членов правительства воспользовались служебным положением, чтобы тайно сделать прививки до законодательного одобрения вакцин.

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