"Люблю детей больше, чем людей": Байден оконфузился во время выступления

Президент США провел первую официальную встречу с общественностью

В чем виновата прежняя администрация США и что ждет общество при новой власти. Своими рассуждениями о настоящем и будущем Америки поделился Джо Байден. Для нового хозяина Белого дома это была первая встреча с общественностью, к которой, учитывая еще не утихшее политическое противостояние с Трампом, было приковано особое внимание. Но все пошло не так гладко, как хотелось бы президенту.

К такому скромному приветствию собственного лидера американский электорат явно не привык. Джо Байден, однако, этим фактом отнюдь не опечален. На сцену выходит с широкой улыбкой. Стараясь излучать добродушие и оптимизм. Беседа хоть и проходит в эфире телеканала, который традиционно симпатизирует демократам, но всё равно ударить в грязь лицом на первом публичном выступлении не очень хочется. Начать разговор президент пытается с шутки.

Байден: А ведь ты бы больше предпочёл сейчас сидеть дома с маленьким ребёнком! А не тут со мной стоять!

Ведущий: Это точно! Ему уже 9 месяцев. Я очень счастлив!

Байден: Да все знают, что я люблю детей больше, чем людей!

Оговорку уже смакуют все противники действующего президента. Где-то явно посмеивается и Дональд Трамп, который постоянно критиковал своего оппонента за неточности речи ещё во времена предвыборной гонки. Беседа Байдена с журналистом CNN продолжилась как ни в чём не бывало. Со сцены - никакой конкретики, лишь обширные обещания. К июлю привиться от коронавируса сможет каждый американец. К следующему Рождеству страна всё-таки должна победить ковид. Ещё одна тема, которую не могли не затронуть на первой официальной встрече нового главы Белого дома с общественностью - несостоявшийся, уже второй по счёту, импичмент Дональда Трампа. Джо Байден спокоен и будто бы хладнокровен. На контрасте с 45-м президентом отыгрывает образ "хорошего полицейского".

"На протяжении 4 лет все новости так или иначе крутились вокруг Трампа. Следующие 4 года я хочу, чтобы все новости касались исключительно американского народа! Одна из самых больших оплошностей прошлой администрации Белого дома - политизация Министерства юстиции. Никогда в истории Америки такого не было. И я не буду указывать Министерству юстиции, кого судить, а кого нет", - заявил Байден.

Дональд Трамп это обращение пока никак не прокомментировал - да ему и негде. Политик до сих пор в чёрном списке сразу в нескольких американских соцсетях. Высказывать своё мнение приходится через третьи лица. Экс-президент недоволен своими сторонниками в Сенате и активно обвиняет лидера республиканского меньшинства в отсутствии политической воли и интуиции. Впрочем, совсем скоро Трамп, возможно, расскажет немного больше. Некоторые западные агентства намекнули, что он готов встретиться с прессой и дать развёрнутое интервью.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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