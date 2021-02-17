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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 109,5 миллиона

09:34
  • среда
  • 17 февраля 2021

Выздоровели более 82 миллионов пациентов

Число выявленных с начала пандемии случаев COVID-19 в мире превысило 109,5 миллиона. Последние данные по ситуации с коронавирусом опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.
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По данным на утро 17 февраля, в мире зафиксировано 109 504 608 заразившихся коронавирусом. Скончались от связанных с COVID-19 заболеваний за время пандемии  2 418 643 пациента, выздоровели более 82 миллионов.

На первом месте по числу выявленных случаев коронавируса по-прежнему Соединенные Штаты. Количество заболевших тут достигло 27 753 824, 487 927 пациентов скончались.

На втором месте Индия, здесь подтверждено 10 937 320 случаев COVID-19. На третьем – Бразилия, где заболел коронавирусом 9 921 981 человек.

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