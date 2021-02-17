Извержение вулкана Этна нарушило авиасообщение

В Сицилии временно закрыт аэропорт

Главный аэропорт Сицилии приостановил работу из-за извержения вулкана Этна. Клубы пепла и дыма поднялись на высоту более одного километра, сообщает "ТВ Центр".

Потоки раскалённой лавы спускаются по юго-восточному склону горы. Вулканические выбросы осели на улицы четырёх находящихся рядом населённых пунктов. Однако о серьёзных разрушениях и пострадавших не сообщается.

По мнению геологов, нынешнее извержение самого крупного действующего вулкана в Европе не представляет большой опасности.

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