Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Варвары Зотовой

Девочке требуется срочная помощь
Телеканал "ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение годовалой Вари Зотовой из Приморского края. Ее историю мы рассказывали накануне.
У девочки - рак сетчатки обоих глаз. За прошедшие сутки удалось собрать почти 5 миллионов рублей, и мы благодарим всех, кто не остался равнодушным к чужой беде. Но нужно ещё миллион 100 тысяч. Варя уже прошла два курса химиотерапии и семь процедур, во время которых препарат вводили прямо в опухоль. На левом глазу болезнь удалось остановить. В правом - пошли серьезные осложнения. И все же шанс сохранить зрение еще есть.
Мы продолжаем помогать Варе все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта. Или воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком, сделать банковский перевод.
Реквизиты:
Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям
ИНН: 7819030709
КПП: 784101001
Р/счет: 40703810655240000096
Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
БИК: 044030653
К/счет: 30101810500000000653
Назначение платежа: помощь на лечение Варвары Зотовой, программа 1167
"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"