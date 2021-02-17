В российских аэропортах начнут массово внедрять биометрию

Выбор пал на бесконтактный метод идентификации пассажиров

Уже к концу 2023 года, согласно программе цифровой трансформации Минтранса, в 6% аэропортов России будут использоваться биометрические данные для идентификации пассажиров. Показатель может увеличиться и до 15%, если ведомство найдет достаточное финансирование.

На конец 2019 года в России было 202 аэропорта: 78 международных, 89 – федерального значения. Пассажиропоток четырех из них — до десяти миллионов человек в год, а еще у 31— до миллиона. Предполагается, что к началу 2024 года система заработает минимум в 12 воздушных гаванях.

Отмечается, что аэропорту придется заключить соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности. При этом на развитие системы выделено 585,2 миллиона рублей, а всего на программу будет потрачено 8,7 миллиардов. Возможное дополнительное финансирование оценивается в 12,7 миллиардов рублей.

В Минтрансе добавили, что планы по реализации программы цифровой трансформации могут поменяться в зависимости от итоговой версии, передает РБК. В настоящее время ведутся переговоры о внедрении системы в пяти аэропортах за пределами центрального региона, два из которых подключат к системе в ближайшее время.

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