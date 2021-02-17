В рамках столичной программы тестирования инноваций разработчикам доступно 108 площадок

Испытания уже прошли 50 проектов

В столице реализуется программа тестирования инноваций. С момента ее запуска испытания успешно прошли больше 50 технологичных проектов, еще около 30 находятся в работе. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Разработчикам сейчас доступно 108 площадок для тестирования современных решений. Они представляют такие направления, как информационные технологии, образование и медицина, строительство, торговля и услуги, промышленность и другие. В этом году планируется провести не менее 40 испытаний", - сообщила она.

Присоединиться к программе пилотного тестирования инновационных решений можно на сайте Московского инновационного кластера, оставив заявку на участие с описанием проекта. После подтверждения и встречи предпринимателя с представителями площадки, на которой предстоит испытать новое решение, стороны должны договориться о методике тестирования и оценки результатов, подготовить документацию и подписать итоговое соглашение.

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