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Десятки человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии

10:04
  • среда
  • 17 февраля 2021

Причиной акций стал арест местной знаменитости – рэпера Пабло Аселя

Арест рэпера Пабло Аселя стал причиной массовых протестов в городах Каталонии. В стычках с полицией пострадали десятки фанатов знаменитости. Демонстрации прошли в Барселоне, Жироне, Льейде, Вике и Валенсии.
Францию охватили первые в этом году беспорядки

Акции собрали тысячи жителей этих городов. Митинги переросли в столкновения с полицией. Протестующие бросали в стражей порядка бутылки и камни, сооружали баррикады, поджигали мусорные баки и мотоциклы. В Жироне протестующие подожгли дверь банка, в Льейде забросали яйцами местные подразделения Народной партии и Социалистической партии Каталонии.

Суд приговорил Пабло Аселя к девяти месяцам тюремного заключения из-за твитов и текста одной песни. Судьи решили, что эти тексты прославляют терроризм и содержат клевету в адрес королевской семьи и госорганов. Во время протестов сторонников рэпера ранения получили 33 человека, восемь из них попали в больницу. Полиция задержала 15 протестующих, пишет El Mundo.

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