ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ задержала два десятка планировавших теракты радикалов

10:05
  • среда
  • 17 февраля 2021

Спецоперация прошла в четырех регионах

ФСБ сообщила о задержании в российских регионах 19 последователей запрещенной террористической организации "Ат-Такфир валь-Хиджра". Спецоперация прошла в Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области.

Как сообщили в спецслужбе, задержанные не только пропагандировали запрещенную идеологию и вербовали новых сторонников, но и планировали теракты на территории Северного Кавказа.

В ходе обысков у задержанных изъято более 40 экземпляров экстремистских материалов. Кроме того, в лесу в Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ нашли тайник с пулеметом "РПК", автоматом "АКМ", патронами и СВУ общей массой более 3 кг в тротиловом эквиваленте, в том числе т.н. "пояс смертника" с поражающими элементами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
ФСБ России
ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.