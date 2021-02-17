ФСБ задержала два десятка планировавших теракты радикалов

Спецоперация прошла в четырех регионах

ФСБ сообщила о задержании в российских регионах 19 последователей запрещенной террористической организации "Ат-Такфир валь-Хиджра". Спецоперация прошла в Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области.

Как сообщили в спецслужбе, задержанные не только пропагандировали запрещенную идеологию и вербовали новых сторонников, но и планировали теракты на территории Северного Кавказа.

В ходе обысков у задержанных изъято более 40 экземпляров экстремистских материалов. Кроме того, в лесу в Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ нашли тайник с пулеметом "РПК", автоматом "АКМ", патронами и СВУ общей массой более 3 кг в тротиловом эквиваленте, в том числе т.н. "пояс смертника" с поражающими элементами.

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