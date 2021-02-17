В Минсельхозе рассказали, когда овощи снова подешевеют

В ведомстве объяснили рост цен сезонностью

В Минсельхозе уверены, что нынешнее подорожание плодовоовощной продукции - сезонное, цены начнут снижаться с поступлением нового урожая.

"В настоящее время продолжается традиционный сезонный тренд на умеренное повышение цен в плодоовощной группе, что обусловлено увеличением доли импортной продукции. В частности, в настоящее время на рынок поступает молодой картофель из Египта и стран Средиземноморья, который существенно дороже отечественного. Коррекция цен на картофель ожидается с июня после начала поступления нового урожая", - заявили в пресс-службе ведомства.

В Минсельхозе отметили, что снизить цены позволит выстраивание прямых поставок картофеля в торговые сети и исключение лишних звеньев в торговой цепочке. В этих целях ведомство направило перечень региональных производителей в АКОРТ и Минпромторг.

В пресс-службе добавили, что рост цен на картофель также во многом обусловлен конкуренцией ритейла за крупный урожай. В прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий в урожае значительно увеличилась доля мелкого картофеля, передает РИА Новости.

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