Боярский попросил забрать его из больницы домой

Самочувствие актера в норме

Михаил Боярский чувствует себя хорошо. Артист просит близких забрать его из больницы домой, сообщила двоюродная сестра актера.

"Я с ним говорила сегодня по телефону. У него все нормально, чувствует себя хорошо и уже просится домой. Надеемся, скоро его выпишут", - цитирует Екатерину издание "Комсомольская правда".

В беседе с журналистами родственница актера подчеркнула, что заболевание Боярского никак не связано с коронавирусом. Артист, которому исполнился 71 год, еще в январе сделал прививку от COVID-19. 16 февраля Боярского госпитализировали в больницу №122 в Санкт-Петербурге с высокой температурой и симптомами ОРВИ. Однако тест на коронавирус дал отрицательный результат.

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