ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за сутки выявили 12828 заболевших коронавирусом

11:04
  • среда
  • 17 февраля 2021

Выздоровели 17919 человек

В России за минувшие сутки выявили 12828 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 4112151.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1282. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 1103 человека, в Подмосковье - 470.

Выздоровели за сутки 17919 человек. Скончались 467 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 3642582 человека. Общее число умерших достигло 81446.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 107,5 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 611768 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.