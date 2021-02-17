В России за сутки выявили 12828 заболевших коронавирусом

Выздоровели 17919 человек

В России за минувшие сутки выявили 12828 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 4112151.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1282. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 1103 человека, в Подмосковье - 470.

Выздоровели за сутки 17919 человек. Скончались 467 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 3642582 человека. Общее число умерших достигло 81446.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 107,5 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 611768 человек.

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