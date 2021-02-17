В России за сутки выявили 12828 заболевших коронавирусом

Выздоровели 17919 человек
В России за минувшие сутки выявили 12828 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 4112151.
Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1282. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 1103 человека, в Подмосковье - 470.
Выздоровели за сутки 17919 человек. Скончались 467 заболевших.
За весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 3642582 человека. Общее число умерших достигло 81446.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 107,5 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 611768 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"