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Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями

11:06
  • среда
  • 17 февраля 2021

Актеры не стали публично сообщать о рождении малыша

Звезды сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями. Актеры стараются не афишировать свою личную жизнь.

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О беременности актрисы стало известно несколько месяцев назад. Харингтон и Лесли подтвердили слухи о скором прибавлении и признались, что очень взволнованны этим событием.

Однако непосредственно о рождении малыша сообщать они не стали. 16 февраля пару сфотографировали во время прогулки с ребенком. Судя по всему, младенец появился на свет несколько недель назад. При этом ни пол, ни имя ребенка пока не известны, передает СтарХит.

Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились во время съемок сериала "Игра престолов", по сюжету они играли любовников. В результате экранные отношение перешли и в реальную жизнь, в 2018 году пара поженилась.

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