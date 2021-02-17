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В Москве заработали еще две выездные бригады вакцинации от COVID-19

10:59
  • среда
  • 17 февраля 2021

Привиться от коронавируса можно без предварительной записи

Московские власти расширяют сеть точек, где работают выездные бригады вакцинации от коронавируса. Это объясняется растущим спросом москвичей на прививки. Новые пункты начали работать 17 февраля на ВДНХ и в ТЦ "Европейский".
Вакцинация в России набирает обороты

"Мы видим, что горожане активно приходят на вакцинацию от коронавируса. Всего прививку от COVID-19 в Москве сделали уже более 555 тысяч человек. Почти 60 тысяч горожан записались на ближайшие две недели. В связи с этим мы решили расширить сеть точек, где работают выездные бригады вакцинации", - цитирует заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову Агентство городских новостей "Москва".

Подчеркивается, что предварительная запись на вакцинацию не требуется. Прививка от коронавируса бесплатная.

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