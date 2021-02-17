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Совфед одобрил закон о штрафах за неупоминание статуса иноагентов

11:49
  • среда
  • 17 февраля 2021

Сколько заплатят нарушители закона?

Совет Федерации в среду одобрил закон о штрафах за информацию об иноагентах без указания их статуса. Наказание будет касаться главным образом СМИ, которые игнорируют новые нормы.

Гражданам за нарушение придется заплатить от двух до двух с половиной тысяч рублей, должностным лицам - от четырех до пяти тысяч, юридическим лицам несоблюдение закона обойдется в 50 тысяч. Отдельные штрафы вводятся за производство и распространение в сети и СМИ собственных материалов иноагентов без указания статуса, в этом случае сумма будет выше - до 500 тысяч рублей.

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