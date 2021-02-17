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Тяготы королевской жизни: о чем Меган Маркл и принц Гарри расскажут Опре Уинфри

12:00
  • среда
  • 17 февраля 2021

Пара согласилась дать интервью знаменитой телеведущей

Меган Маркл и принц Гарри выступят на шоу Опры Уинфри. Пара расскажет о знакомстве, жизни в королевской семье и детях. Интервью выйдет в эфир в начале марта.
Меган Маркл снова беременна

После переезда в США Меган Маркл и принц Гарри практически не выходили в свет, но для давней знакомой герцогини Опры Уинфри пара решила сделать исключение. Согласно анонсу, сначала телеведущая побеседует с Маркл наедине, супруга британского принца расскажет ей о знакомстве с внуком королевы Великобритании и о том, как он сделал ей предложение руки и сердца. Также бывшая актриса поведает об ограничениях, с которыми столкнулась при дворе.

Затем в студии появится и сам Гарри. Супруги объяснят, почему отказались от королевских полномочий, а также поделятся планами на дальнейшую жизнь. Предполагается, что Гарри придется ответить и на вопросы о конфликте со старшим братом принцем Уильямом.

Официально поводом для интервью стала вторая беременность Меган Маркл, передает СтарХит.

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
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