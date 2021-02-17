Журналистов впервые пустили в подземное хранилище топлива для ЧФ в Крыму

Первое хранилище появилось на этом месте более 100 лет назад

17 февраля профессиональный праздник у военных, без которых невозможны ни учения, ни боевые действия армии - будь то полёты авиации или морские манёвры. 85-летний юбилей отмечает Служба горючего Вооружённых сил. В честь такого события в Крыму военные впервые допустили журналистов в подземное хранилище топлива для Черноморского флота.

Возле Графской бухты, на склонах Мекензиевых гор этот объект практически незаметен. Разве что старые наземные цистерны сверкнут на солнце. От входа в штольню до хранилища – коридор длинною 350 метров. Здесь спрятан целый квартал многоэтажек - 4 подземных резервуара высотой 32 метра, над которыми еще 30 метров горной породы.

Резервуары настолько большие, что в них сможет поместиться содержимое цистерн семи железнодорожных эшелонов. По трубам идет наполнение хранилища и перекачка топлива к причалу. Заправка кораблей происходит со скоростью 200 тонн в час.

Вокруг камеры наблюдения, датчики давления и практически полное отсутствие персонала. Система автоматизирована и автономна. "С использованием одного оператора из одного помещения осуществляется управление перекачкой горючего, открываются, закрываются задвижки, выключаются, включаются насосы. Вместимость данного хранилища позволит обеспечить действия флота до 30 суток", - сообщил начальник службы ГСМ Черноморского флота Сергей Шишканов.

Эту часть подземного хранилища восстановили чуть больше года назад. Военные специалисты отремонтировали сотни метров тоннелей, проложили новые коммуникации, установили освещение, заменили металлическую обшивку резервуаров.

"Вся база покрыта сложной сетью трубопроводов, по которым топливо подается на объекты и принимается от объектов. То есть железная дорога, автомобильный транспорт, несколько причалов для кораблей – отсюда можно управлять подачей топлива в любую точку базы", - пояснил начальник отдела хранения горючего Константин Авлахов.

Первое хранилище появилось на этом месте в 1914 году. Перед Великой Отечественной войной дополнительно построили еще три штольни для флотского мазута. Во время второй обороны Севастополя Мекензиевы горы стали главным рубежом обороны северной стороны города. Врагу не оставили ни капли горючего.

В 50-е комплекс практически построили заново. Но Украине такое наследство оказалось не нужно. Оборудование на заброшенной базе устарело, трубы сгнили.

Этим резервуарам не страшны ни удары стихии, ни огонь вражеской артиллерии. Спрятанный глубоко в горах, такой танкер, по сути, самый безопасный способ хранить топливо. Именно поэтому уникальный для России комплекс планируют полностью восстановить уже в ближайшие годы.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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