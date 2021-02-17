ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина начала большую распродажу тюрем

11:48
  • среда
  • 17 февраля 2021

Приобрести исправительное заведение может любой желающий

Большая распродажа тюрем началась на Украине. Первый лот выставил на торги министр юстиции Незалежной Денис Малюська.
В тайных тюрьмах на Украине люди гибнут в чудовищных муках

"Первый пошел! "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто-то имеет лишние 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева – welcome", - рекламирует акцию Малюська на своей странице в Facebook.

Цена объектов - 220 миллионов гривен, это примерно 7,8 миллиона долларов. Ранее было объявлено, что первый лот в рамках "большой распродажи" будет выставлен на торги в середине февраля. Это исправительный центр в Коцюбинском под Киевом. Всего украинский минюст намерен продать более 100 исправительных учреждений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Тюрьма на Украине
Тюрьма на Украине
Тюрьма на Украине
Тюрьма на Украине
Тюрьма на Украине
Тюрьма на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.