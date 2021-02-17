Украина начала большую распродажу тюрем

Приобрести исправительное заведение может любой желающий

Большая распродажа тюрем началась на Украине. Первый лот выставил на торги министр юстиции Незалежной Денис Малюська.

"Первый пошел! "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто-то имеет лишние 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева – welcome", - рекламирует акцию Малюська на своей странице в Facebook.

Цена объектов - 220 миллионов гривен, это примерно 7,8 миллиона долларов. Ранее было объявлено, что первый лот в рамках "большой распродажи" будет выставлен на торги в середине февраля. Это исправительный центр в Коцюбинском под Киевом. Всего украинский минюст намерен продать более 100 исправительных учреждений.

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