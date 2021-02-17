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Путин похвалил Госдуму за интенсивную работу

11:46
  • среда
  • 17 февраля 2021

Президент надеется, что депутаты не оставят после себя нерешенных вопросов

Российская Госдума работает интенсивно и профессионально. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций нижней палаты парламента.
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"Все эти годы Дума работает интенсивно и профессионально. В прошлом году в сложных условиях вы не только не сбавили темп, но можно сказать, и нарастили его: приняли более 550 законов" - сказал Путин, заметив, что это на 20 больше, чем годом ранее.

Несмотря на высокий темп, депутаты смогли обеспечить качественную детальную проработку каждого из этих законопроектов, отметил президент. Путин надеется, что следующий созыв Госдумы получит качественное наследство от нынешнего состава, без нерешенных вопросов.

"Я уверен, в ближайшие месяцы вы построите свою работу так, чтобы ничего не оставалось "на потом", - сказал президент. Его слова приводит РИА Новости.

Путин заметил, что предстоящие выборы в Госдуму повышают градус дискуссии в парламенте и подстегивают межпартийную конкуренцию. Однако выборы имеют огромное значение для страны, потому что люди ждут и требуют ощутимых результатов и перемен.

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