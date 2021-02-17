Вакцинация от коронавируса в США станет общедоступной в лучшем случае к лету

Американцам не хватает вакцины

В Соединенных Штатах вакцинация от коронавирусной инфекции станет общедоступной не раньше мая, об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Если говорить о том, когда вакцина станет широко доступной для основной части населения, то раньше я надеялся, что это произойдет к концу апреля. Я полагал, что к этому времени будут вакцинированы все приоритетные группы и обратиться за прививкой сможет уже каждый. Эти оценки основывались на предположении о том, что Johnson & Johnson сможет предложить больше доз вакцины, чем оказалось на деле. Так что временные рамки массовой вакцинации сдвигаются. Возможно, это будет середина - конец мая или начало июня", - объяснил Фаучи.

На сегодняшний день в США двумя дозами препарата уже привиты 15 миллионов человек, а 39,7 миллионов получили только первую дозу вакцины. При этом имеющийся запас препарата уже израсходован на 72%.

Сейчас вакцинация доступна лишь определенным группам населения, среди которых медработники, пациенты домов престарелых, люди в возрасте от 75 лет (за ними следуют те, чей возраст превышает 65 лет), люди с хроническими заболеваниями, а также сотрудники служб быстрого реагирования и первой необходимости. Работники других отраслей могут рассчитывать на прививку лишь в том случае, если их деятельность будет сочтена важной для общества.

В американских СМИ раскритиковали организацию вакцинации из-за неудобства записи на прививку. Особенные трудности испытывают пожилые люди, не привыкшие к работе в интернете. Критику высказывали также представители расовых меньшинств, указывающие, что рекомендации ЦКПЗ не учитывают повышенную уязвимость некоторых групп к коронавирусу из-за отсутствия у них доступа к дорогостоящей медицинской помощи.

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