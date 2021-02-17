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Путин: Россию пытаются заставить оплатить "украинский проект" Запада

12:06
  • среда
  • 17 февраля 2021

Политика двойных стандартов проявляется во всех сферах

Запад пытается заставить Россию платить за его геополитический проект на Украине. Это, в частности, подтверждается и постоянными нападками на проект "Северный поток", отметил президент России. Владимир Путин встретился с руководителями фракций Госдумы.
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"Почему так все крутится вокруг "Северного потока - 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине", - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства отметил также очередное проявление двойных стандартов Запада в понимании свободы слова. Яркий пример – закрытие на Украине трех оппозиционных телеканалов.

"На Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу", - констатировал президент. Российский лидер подчеркнул, что в Москве не заблуждаются в отношении методов, которые применяют в отношении России конкуренты.

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