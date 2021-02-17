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Путин призвал защитить выборы в Госдуму от попыток внешнего вмешательства

14:44
  • среда
  • 17 февраля 2021

Какие еще темы обсудил президент с лидерами фракций Госдумы?

Защита исторической памяти, укрепление рынка труда, информационная безопасность - это далеко не полный круг тем, которые обсудил в среду Владимир Путин на традиционной встрече с лидерами парламентских фракций. В думском портфеле сейчас более тысячи важных законопроектов, которые предстоит рассмотреть и принять в ближайшие месяцы. Но и предыдущий год, даже несмотря на пандемию, был насыщенным и эффективным.

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Депутаты Государственной Думы седьмого созыва через несколько месяцев сложат свои полномочия. Самое время подводить итоги. Владимир Путин особо отметил прошлый год, когда в условиях пандемии парламент не только не прекратил работу, как это сделали в некоторых странах, но и нарастил законотворческую деятельность.

"Все эти годы Дума работает интенсивно и профессионально. В прошлом году в сложных условиях вы не только не сбавили темп, но и нарастили его - приняли более 550 законов. Это даже больше, чем годом ранее. Там было 530. При этом обеспечили качественную, детальную проработку каждого из этих законопроектов", - заявил Путин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал Владимиру Путину, что сейчас депутаты работают по двум направлениям: первое - это реализация послания президента Федеральному собранию. До конца весенней сессии оно будет обеспечено законодательно на 100 процентов. Второй вектор: поправки в Конституцию. Принято 22 новых и внесены изменения в 155 действующих законов. На рассмотрении еще пять. 2021-й пройдет под знаком думских выборов. Президент подчеркнул - они должны быть прозрачными и объективными, как и все предыдущие кампании. Спикер Володин указал на информационные атаки в адрес России со стороны стран, где, в том числе, недавно прошли выборы рангом выше.  

"Здесь речь идёт, в первую очередь, о ситуации, связанной с крупными IT-компаниями, которые практически перечеркивают законодательство всех стран и на своё усмотрение решают вопросы свободы слова. Это фундаментальные права. Мы должны их защищать", - сообщил Володин.

"Если уж они у себя в стране так ведут себя, то как же они могут относиться к другим, считая себя исключительными? Смотрите, на Украине три ведущих канала прихлопнули одним росчерком пера, и все молчат, а некоторые одобрительно похлопывают по плечу. Как это можно комментировать? Да никак, кроме достижения геополитических интересов в своих целях. Посмотрите, что в Латвии произошло. Взяли 16 наших СМИ прихлопнули - и тишина. Где же оценки правдоискателей наших западных по этому поводу?" – задается вопросом Путин.

Необходимо защитить парламентские выборы от любых попыток внешнего вмешательства, заявил президент. "Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле. Я знаю, что здесь у нас общий подход, консенсус, и я знаю, что здесь вы займете твердую единую государственную позицию. Считаю, что такая патриотическая сплоченность необходима", - заявил Путин.

Геннадий Зюганов отметил, что, несмотря на сложный год пандемии, нужно реализовать все социально-экономические программы. "Вы сформулировали стратегические задачи, связанные с тем, чтобы войти в пятерку ведущих экономик мира, остановить вымирание, бедность и все сделать для того, чтобы освоить новейшие технологии. Мы считаем, что это важные задачи и активно работаем над их реализацией", - заявил он.  

Владимир Жириновский для лучшего развития малого предпринимательства предложил законодательно закрепить понятие "семейный бизнес". "Такого понятия, как семейная компания, у нас нет. Дедушка там, отец, сын, братья, сёстры. Вот они чем-то занимаются - птицеводством, обувью, телевизорами. Любой вид деятельности. Это как-то воодушевит их", - отметил Жириновский.

Владимир Путин согласился, что идея интересная, её нужно проработать и подчеркнул - экономика России справилась с пандемией лучше, чем ожидалось.

"Рост безработицы в условиях пандемии. Не большой, но он есть. Мы это фиксируем, я все время об этом говорю. В целом ситуация исправляется. Она оказалась даже лучше, чем по предварительным прогнозам. Но вы правы, нужно работать над этим постоянно", - сказал Путин.

Сергей Миронов поднял вопрос об индексации пособий военным пенсионерам. "Пенсии для неработающих пенсионеров у нас индексируются. И обязательно выше, чем уровень инфляции. А у наших военных меньше инфляция, и они не понимают, когда они выбирали профессию - родину защищать, они все это с честью выполнили, а почему-то пенсия у них не индексируется?" – отметил Миронов.

Президент пообещал сравнить обеспечение военных и гражданских пенсионеров. В канун Дня защитника Отечества Сергей Неверов затронул тему исторической памяти и попыток переписать историю.

"Нас не может сегодня не волновать тема глумления над ветеранами в исполнении некоторых моральных уродов. Считаем, что не единично, а патология, часть большой кампании по борьбе с нашей исторической памятью народа-победителя и дискредитации ветеранов", - сказал Неверов.

Президент отметил ширину круга обсуждаемых вопросов. У депутатов есть законотворческие инструменты найти на них ответы. Владимир Путин предложил парламентариям в ближайшие месяцы построить работу так, чтобы "ничего не осталось на потом".

Павел Прокопенко, Анастасия Панкова, "ТВ Центр".

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