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Собянин дал старт проекту сопровождаемого проживания

14:51
  • среда
  • 17 февраля 2021

Мэр посетил первое в столице учебно-тренировочное общежитие профильного центра

Сергей Собянин дал старт проекту сопровождаемого проживания. Он создан для молодых людей с ментальными особенностями развития, передает "ТВ Центр".

Мэр посетил первое в столице учебно-тренировочное общежитие профильного Центра, где воспитанники интернатов старше 18 лет - в течение длительного времени будут проходить реабилитацию и социализацию. Им помогут освоить профессиональные навыки и раскрыть творческие способности.

"По сути дела, тренинговый центр, когда детей обучают в течение нескольких лет самостоятельной жизни, самостоятельного ведения, планирования жизни. Причем их не содержат изолированно, наоборот, стараются, чтобы они вышли в жизнь - общались с другими сверстниками, работали на каких-то предприятиях, учились в наших колледжах. Это трудный, сложный процесс, но у многих получается. Это означает, что у некоторых ребят появляется шанс, шанс на нормальную жизнь, на счастье. Это дорогого стоит", - рассказал Собянин.

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