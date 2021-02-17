Мишустин: территория Сириус должна стать привлекательной для IT-компаний

"Город будущего" создан по инициативе президента в Краснодарском крае

Вопросы ускоренной газификации регионов и совершенствование системы местного самоуправления обсудили в среду на заседании правительства, передает "ТВ Центр".

По словам главы кабинета Михаила Мишустина, соответствующий законопроект должен позволить гражданам более активно участвовать в публичных и общественных обсуждениях по благоустройству и судьбе своих населённых пунктов. Особое внимание на заседании уделили развитию первой в России федеральной территории Сириус. "Город будущего" и высоких технологий создан по инициативе президента в Краснодарском крае.

"Новая система управления позволит принимать важные решения для комплексного развития Сириуса, чтобы он стал современным инновационным городом, научно-техническим центром, прежде всего, в сфере биотехнологий, искусственного интеллекта, других перспективных направлений науки и техники. Он должен стать привлекательным для российских компаний, которые работают в области информационных технологий", - заявил Мишустин.

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