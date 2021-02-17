В Москве предложили запретить движение фур во время снегопадов

В непогоду они часто блокируют съезды и движение на подъемах

Метель, которая бушевала в городе, осложнила не только работу коммунальных служб, но и жизнь автомобилистов. В минувшие выходные и понедельник сотни грузовиков буксовали на Московской кольцевой, съездах на Третье кольцо и вылетных магистралях. И стали едва ли не главной причиной транспортного коллапса. Чтобы избежать подобных ситуаций, ЦОДД предложил запретить фурам проезд по МКАДу при неблагоприятных погодных условиях. Примут ли столь жёсткие меры, и как они отразятся на горожанах?

Большая машина лежит на боку, словно перевёрнутая черепаха. Вернуть её на колёса без специального тягача невозможно. Ждать спецтехнику приходится долго. Последствия сильнейшего снегопада, который обрушился на Москву в минувшие выходные, пока полностью не устранили. Большегрузы не могут проехать, буксуют в сугробах и из-за этого блокируют движение. Только сегодня утром произошло три ДТП с их участием: две фуры опрокинулись, одна застряла поперек дороги. Удобства такое многочасовое стояние не приносит ни водителям фур, ни легковушкам, которые не могут даже объехать затор. Мешают машины и работе уборочной техники. ЦОДД предлагает разорвать этот замкнутый круг. Там считают, что на время снегопадов нужно ограничивать движение грузовиков.

"Во время снегопада в минувшие выходные ситуация на дорогах была непростой – пробки 8,9, местами и все 10 баллов. Застрявшие фуры являлись причиной более 95% дорожных проблем, а в ряде мест просто блокировали дорогу", - говорит заместитель руководителя ЦОДД — начальник ситуационного центра Александр Евсин.

О том, что на Москву идёт мощный снегопад, было известно заранее. А значит, часть ответственности за транспортный коллапс лежит на владельцах транспортных компаний, которые всё равно приняли решение выпустить машины на дороги. В итоге, встали все. Часть ритейлеров пожаловались, что в выходные испытывали некоторые перебои с поставками продуктов. Впрочем, на работе супермаркетов это не сказалось. Москвичей заверили: товар будет всегда, несмотря ни на какие форс-мажорные обстоятельства. Возможно, пострадает разнообразие выбора, но дефицит не грозит.

"Сейчас, в целом, мы не имеем проблем с поставками товаров в московские магазины. У нас были небольшие локальные сложности, связанные с непростыми дорожными условиями после снегопада. Но сейчас они практически полностью устранены. Доставка товара в магазины ведётся в плановом режиме", - говорит руководитель управления по внешним коммуникации розничной компании супермаркета Антон Карпов.

При этом, сколько было выписано штрафов за движение фур по левым полосам МКАД, информации нет. А ведь опыт с жестким наказанием за выезд на полосы общественного транспорта показывает, что мера эта очень действенная.

"На дорогах, где три и более полос движения, могут осуществлять движение в левом ряду только для поворота налево или разворота. Также для этих автомобилей запрещено движение дальше второго ряда. Они могут занимать только 2 правые полосы", - объясняет заместитель руководителя Дирекции фотовидеофиксации ГКУ "ЦОДД" Егор Чернов.

Решение об ограничении движения большегрузов в одностороннем порядке принимать не будут. В ЦОДД лишь предложили одну из альтернатив. Задачу будут координировать совместно с правительством Московской области. Тем более, пока не очень понятно, где фуры могут пережидать непогоду.

Александра Сергомасова, Валерия Дзгоева, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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