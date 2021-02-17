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В Москве привиться от COVID-19 можно будет на ВДНХ и в ТЦ "Европейский"

15:15
  • среда
  • 17 февраля 2021

Прививку от коронавируса в столице сделали уже более 550 тысяч человек

Сегодня в Москве начали работать еще два выездных пункта вакцинации от коронавируса. Найти их можно на ВДНХ и в торговом центре "Европейский". Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, уже более полумиллиона человек сделали себе прививку от новой инфекции, а еще 60 тысяч москвичей записались на ближайшие две недели в поликлиники. В связи с повышенным спросом и было принято решение увеличить количество выездных пунктов вакцинации. Туда записываться не надо, принимают по живой очереди. При себе необходимо лишь иметь паспорт и если есть полис ОМС.

Между тем, уже 10 тонн плазмы с антителами к коронавирусу сдали доноры в Москве. С апреля прошлого года пункты переливания крови посетили более 13 тысяч человек. Плазма применяется при лечении средней и тяжелой формы коронавируса у пациентов, которые находятся в стационарах.

Кроме того, в среду стало известно, что центр пульмонологии 67-й больницы имени Ворохобова, ранее перепрофилированный для лечения пациентов с ковид, возвращается к обычному режиму работы. Принимать пациентов там начнут после проведения специализированной санитарной обработки.

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