В Москве капитально отремонтировали филиал детской поликлиники №7

Там установлено самое современное оборудование

До конца года 35 столичных медучреждений отремонтируют по новому московскому стандарту. В филиале седьмой городской детской поликлиники реконструкция уже завершилась. Теперь там самое современное оборудование и совершенно новая обстановка. Свет, дизайн, даже одежда персонала - все подобрано так, чтобы маленькие пациенты волновались как можно меньше.

Теплая парковка для колясок, специальное окно для приема анализов с улицы, удобный вход: за современным фасадом головного филиала детской поликлиники №7, что на востоке столицы, очертания здания типовой постройки 1970-х угадываются с трудом. Впрочем, наружные стены - единственное, что здесь осталось от старой поликлиники, в ходе капремонта внутри убрали и заменили буквально все.

Над оформлением помещений, начиная с расстановки стен до выбора мебели, трудилась команда дизайнеров. Каждая деталь интерьера, каждая мелочь продумывалась для того, чтобы осмотр и процедуры у врача теперь проходили с меньшим стрессом для детей, отмечает "ТВ Центр".

К кабинетам специалистов по всей поликлинике посетителей сопровождают милые персонажи. Маленьких пациентов они подбадривают перед приемом у врача, ну а взрослым поднимают настроение.

У шестиклассника Коли прогрессирующая близорукость. Полный курс коррекции зрения он теперь сможет пройти в своей районной поликлинике. После капремонта здесь появилось новое высокоточное офтальмологическое оборудование, которым раньше могли похвастать, в основном, лишь узкопрофильные учреждения и больницы.

Осваивать медицинскую технику нового поколения сейчас приходится и всем остальным специалистам поликлиники, чему те, конечно, рады.

Ну а самым неожиданным из нововведений как для сотрудников, так и для пациентов стала кофейня со свежей выпечкой на первом этаже. Её, в первую очередь, открыли для удобства тех пациентов, которым в процедурный кабинет назначено прийти натощак. Однако весьма популярной она оказалась и у всех остальных.

После подобной комплексной реконструкции в феврале в столице открылись ещё 3 поликлиники. А всего до конца года по правилам "Нового московского стандарта поликлиник" планируется отремонтировать 35 городских медучреждений.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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