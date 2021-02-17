Женщины‑машинисты успешно работают на Филевской линии метро

12 курсанток смогли пройти аттестацию

Женщины-машинисты Московского метрополитена успешно отработали свои первые месяцы на Филёвской линии. Профессию, которая долго время считалась по большей части мужской, девушки начали осваивать еще в феврале. Из 70 курсанток сдать экзамены смогли только 12. Аттестация была строгой - никакого деления на сильный и слабый пол.

В выборе профессии у Кристина Вакуленко сомнений не было: муж – машинист, сама она два года отработала начальником станции. Поэтому, когда узнала, что женщинам снова разрешили управлять поездами, сразу же записалась на подготовительные курсы. Идею супруг поддержал.

Первой советской женщиной-машинистом паровоза в 1935-м стала Зинаида Троицкая. Именно она сделала профессию очень популярной. Спустя год управлять составом московского метро начинает Оксана Пинчук, а к началу Великой Отечественной представительниц слабого пола, которые ведут составы под землей - уже десятки. Но 40 лет назад партия решила, что машинист – не женское дело.

В начале 80-х Всесоюзный центральный совет профсоюзов СССР запретил прекрасному полу быть машинистами и даже помощниками машиниста. Набирать новых сотрудников прекратили, но действующим разрешили доработать. Окончательно мужским царством подземка стала в 2014-м: на пенсию ушла последняя женщина, которая управляла составом метро.

В феврале прошлого года московская подземка равноправие полов вернула. 70 девушек начали обучать профессии машиниста. Доскональное знание всех систем поезда, техника безопасности, филигранное управление составом и отменная физическая форма – до финиша дошли 12 курсанток. Но финиш оказался лишь началом еще более длинного пути.

"Наши мужчины благородно поддержали своих коллег, дам, которые пришли на такой новый непростой для себя путь. Поддержали и в момент обучения, и при выходах на линию. Таким образом, у наших женщин появились наставники, которые постоянно находились с ними в рабочем процессе", - рассказала заместитель начальника метрополитена по работе с пассажирами Юлия Темникова.

Кристина Вакуленко говорит, что управлять поездом не сложней, чем электросамокатом. Газ, тормоз и контроль всех систем! Главное, что под землей у тебя колоссальная ответственность за жизнь и безопасность людей. Поэтому к любым внештатным ситуациям женщины-машинисты готовы. Наравне с мужчинами. И должность у них одна – без гендерных различий.

В семье Вакуленко растут две дочери. Старшая в этом году заканчивает девятый класс и профессией родителей гордится. Поэтому Кристина с мужем не исключают, что через несколько лет в столичной подземке может появиться первая династия женщин-машинистов.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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