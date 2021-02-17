Пластилиновая столица: как москвич слепил улицы, дома и даже коммуналку

Миниатюрные зарисовки поражают

Снежная морозная зима дарит вдохновение. Тонут среди сугробов аккуратные дома и старая кирха ,а вот извозчик на санях приехал в Немецкую слободу... Начало XX века, Москва, которую уже не увидишь.

"На месте, где сейчас Институт авиационных материалов, стояла кирха, лютеранская кирха, и это перекрёсток сегодняшней улицы Радио и сегодняшней Бауманской улица. Трамвай, кстати говоря, так и ходит сейчас", - рассказывает Алексей Микулин.

Благодаря ему, оживает не только Немецкая слобода. Красные ворота, переулок на Сретенке, Лубянская площадь (еще до памятника Дзержинскому), стрелка между Москвой-рекой и Обводным каналом. Мало кто знает, что тут была Бабьегородская плотина.

"Мне все эти истории рассказывал мой дедушка, он вот здесь, в открытых бассейнах, которые в двадцатые годы оборудовали на Москве-реке, участвовал в спортивных соревнованиях", - рассказывает Микулин.

Алексей не художник, а инженер-полиграфист. Пластилин же - просто хобби. Родом из детства.

"Лет до двенадцати я ничем не занимался, только лепил. Потом у меня был перерыв в сорок лет примерно, когда я не подходил к пластилину. А потом, когда младший сын родился, и вот подрос, ему тоже стало семь лет, пытался его к этому делу приобщить", - говорит он.

Сын быстро к такому творчеству охладел, а вот Алексей всерьез увлекся. Называет свои произведения трехмерными пластилиновыми рисунками. Работает с самым обычным отечественным пластилином. Считает, что это великолепный материал. Сохраняется отлично. Боится только солнца и пыли. Но можно защитить специальным куполом, практически навечно. Сначала Алексей делает крохотный макет, потом каркас композиции. Но главное, говорит, конечно, детали. Свою коммуналку на Мясницкой, где жил тридцать лет, восстанавливал по памяти, вплоть до сковородок и развешанного на кухне белья.

На рождение одной композиции обычно уходит месяц. Что-то Алексей дарит, что-то отправляется на выставки. Сейчас вот начал новое произведение - воссоздает центральный зал знаменитого московского Почтамта. И это уже будет восемьдесят седьмая работа в его большой пластилиновой вселенной.

Юлия Богоманшина, Дмитрий Шаракин, Марина Шишлакова, Сергей Мещеряков. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"