Бой с ёлкой и цирковые номера: Московской зоопарк показал будни панды Диндин

Животное обрадовалось русской зиме

Московский зоопарк продолжает делиться видео с главной звездой сезона - пандой Диндин. Не показать такое невозможно.

Для трёхлетней панды русская зима - сплошное развлечение! Спокойно она не сидит ни секунды: купается в снегу, катается с горки, карабкается по брёвнам, лепит снежки, выделывает рискованные цирковые номера на качелях, передает "ТВ Центр".

Из новых забав - кулачный бой с ёлкой! Видимо, Диндин просто не знает, куда деть столько энергии в ожидании друга, самца Жуи. Пока их содержат в разных вольерах - по мнению зоологов, до серьёзных отношений молодые ещё не доросли.

Понаблюдать, как резвиться панда, можно не только на видео, но и офлайн. А в эти субботу и воскресенье ещё и бесплатно. Вход в зоопарк будет свободным, но необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте.

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