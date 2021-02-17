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Потерявшие сознание ученицы школы в Благовещенске госпитализированы

12:44
  • среда
  • 17 февраля 2021

Состояние удовлетворительное

Потерявшие сознание ученицы гимназии №1 Благовещенска госпитализированы в детскую городскую клиническую больницу. В администрации города сообщают, что они в удовлетворительном состоянии. Причину обморока пока не выяснили.
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"При невыясненных обстоятельствах во время репетиции в актовом зале сознание потеряли две ученицы 4-го класса. Примерно через полтора часа в актовый зал пришли репетировать обучающиеся 3-го класса… в обморок упала еще одна девочка", - сообщили в мэрии.

Признаков плохого самочувствия у других учеников не было. Тем не менее, руководство школы отменило уроки, учеников отправили по домам. Эксперты Роспотребнадзора проводят лабораторное исследование воздуха в помещении, где случилось ЧП. Инцидентом занялась прокуратура, передает РИА Новости.

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