Елизавета II лишила Меган Маркл королевских драгоценностей

Герцогине пришлось отдать даже подаренное на свадьбу кольцо

Королева Великобритании Елизавета II забрала у Меган Маркл все украшения, которые та получила из монаршей сокровищницы после свадьбы с принцем Гарри.

Королева не только запретила герцогине Сассекской в дальнейшем пользоваться драгоценностями из сокровищницы, но и велела вернуть те украшения, которые ранее были презентованы Меган Маркл. Среди них оказалось и кольцо с большим голубым камнем, которое жена принца Гарри получила после свадьбы.

Также инсайдеры утверждают, что Елизавета II настаивала на возврате обручального кольца Меган, ранее принадлежавшего матери принца Гарри принцессе Диане. Однако бывшая актриса сумела отстоять право на ювелирное украшение, передает Woman’s Day.

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