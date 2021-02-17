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Елизавета II лишила Меган Маркл королевских драгоценностей

12:57
  • среда
  • 17 февраля 2021

Герцогине пришлось отдать даже подаренное на свадьбу кольцо

Королева Великобритании Елизавета II забрала у Меган Маркл все украшения, которые та получила из монаршей сокровищницы после свадьбы с принцем Гарри.

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Королева не только запретила герцогине Сассекской в дальнейшем пользоваться драгоценностями из сокровищницы, но и велела вернуть те украшения, которые ранее были презентованы Меган Маркл. Среди них оказалось и кольцо с большим голубым камнем, которое жена принца Гарри получила после свадьбы.

Также инсайдеры утверждают, что Елизавета II настаивала на возврате обручального кольца Меган, ранее принадлежавшего матери принца Гарри принцессе Диане. Однако бывшая актриса сумела отстоять право на ювелирное украшение, передает Woman’s Day.

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