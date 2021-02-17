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Российский танк "Армата" впервые покажут за рубежом

13:01
  • среда
  • 17 февраля 2021

Новейшую машину презентуют на оружейной выставке в Абу-Даби

Новинки техники и вооружений покажет "Рособоронэкспорт" на оружейной выставке в Абу-Даби. Одна из премьер – российский танк Т-14 "Армата". В августе 2020 года машина получила экспортный паспорт, это позволяет вести переговоры о его продаже зарубежным заказчикам. "Армату" впервые покажут за рубежом.
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"Впервые проведем публичные презентации танка Т-14 "Армата", нового стрелкового оружия российского производства - автоматов КОРД, пистолета Лебедева и новейшего автомата Калашникова АК-19", - рассказал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Также впервые будут продемонстрированы в этом регионе, по словам Михеева, бронетранспортер и боевая машина пехоты на базе унифицированной колесной боевой платформы "Бумеранг". Покажут в Эмиратах и ЗРС "Антей-4000", ЗРК "Викинг" и ЗРК "Тор-Э2", приводит сообщение пресс-службы "Рособоронэкспорта" "Интерфакс". Ранее сообщалось, что на экспорт танка "Армата" уже есть предварительные заявки.

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