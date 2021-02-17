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"Погода с мужским характером": синоптик дал прогноз на 23 февраля

13:36
  • среда
  • 17 февраля 2021

Холода сменятся обильными снегопадами

Москвичей 23 февраля ждет сильный снегопад, рассказал метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, в столице в День защитника Отечества может выпасть до трети месячной нормы осадков.

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После холодных рабочих дней с 20-градусным морозом и минимальным количеством осадков в выходные в столицу придет потепление. Ночью в воскресенье температура воздуха поднимется до минус 12-17 градусов, а днем до минус 2-7. Вечером ожидается потепление до нулевой отметки. В понедельник, 22 февраля, пройдёт холодная фронтальная система, сопровождаемая скоротечными зарядами снега, из-за чего под утро воздух остынет до минус 7-12, днем будет минус 3-8 градусов.

"В День защитника Отечества атмосферный фронт обострится, праздничный день будет самым ненастным, то есть наиболее снежным - до 1/3 месячной нормы - и холодным, усилится ветер, закружат метели с ухудшением видимости. Ночная температура будет колебаться от -15 до -20, а днем не выше -12…-17, что на 5-8 градусов холоднее положенного. В общем, в День защитника Отечества погода будет "с мужским характером", - заявил Тишковец.

Он добавил, что в праздничные дни высота сугробов увеличится до 60-65 сантиметров, что вдвое превысит норму. В Подмосковье высота снежного покрова местами достигнет 70-80 сантиметров, передает РИА Новости.

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