Путин осудил "пещерный национализм"

Такие настроения вредят России

"Раскачка" России изнутри недопустима. Для сохранения страны необходимо учитывать интересы каждого этноса, а "пещерный национализм" в этом деле только вредит, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

"В этом заинтересован каждый из нас, к какому бы народу он ни относился, в том числе и русский человек. Если мы подумаем с этой точки зрения, мы поймем, что пещерный национализм, лозунг которого "Россия только для русских", только вредит русским, только вредит России и способствует ее раскачке изнутри. А этого мы допустить не должны", - пояснил глава государства.

Путин подчеркнул, что один из принципиальных вопросов – тема национального самосознания. Существовавший ранее термин "советский народ", по словам президента, не был плох, он был объединяющим. Для сохранения России - многонационального и многоконфессионального государства - важно, чтобы представитель каждого этноса чувствовал, что это его Родина, он здесь защищен и готов жизнь положить свою для того, чтобы защищать эту страну, заключил Путин.

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