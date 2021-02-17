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На Москву вслед за похолоданием надвигается "барическая пила"

14:26
  • среда
  • 17 февраля 2021

Перепады давления могут доходить до 10 миллиметров ртутного столба

Москвичей в ближайшее время ожидают резкие скачки атмосферного давления, которые также принято называть "барической пилой". Об этом предупредил синоптик Евгений Тишковец.
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Он заявил, что особенно сильно резкая смена погоды может повлиять на метеозависимых жителей столицы. "Барическая пила" придет в Москву на выходных и продлится до конца февральских праздников, передает РИА Новости.

"За каждые сутки показания барометров будут меняться почти на десять миллиметров ртутного столба — 747, 756, 746, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - рассказал Тишковец.

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