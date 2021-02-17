На Москву вслед за похолоданием надвигается "барическая пила"

Перепады давления могут доходить до 10 миллиметров ртутного столба

Москвичей в ближайшее время ожидают резкие скачки атмосферного давления, которые также принято называть "барической пилой". Об этом предупредил синоптик Евгений Тишковец.

Он заявил, что особенно сильно резкая смена погоды может повлиять на метеозависимых жителей столицы. "Барическая пила" придет в Москву на выходных и продлится до конца февральских праздников, передает РИА Новости.

"За каждые сутки показания барометров будут меняться почти на десять миллиметров ртутного столба — 747, 756, 746, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - рассказал Тишковец.

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