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Рада решила переименовать украинский поселок в Нью-Йорк

14:04
  • среда
  • 17 февраля 2021

Инициатор – Украинский институт национальной памяти

Поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области переименуют в Нью-Йорк. Проект постановления, основанный на рекомендациях института национальной памяти, опубликован на сайте Верховной рады Украины.
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В пояснительной записке указано, что инициаторами переименования поселка выступили его жители – они хотят вернуть населенному пункту его историческое название.

"Переименование президиумом Верховной рады Украины 19 октября 1951 года Нью-Йорка в пгт Новгородское было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии", - поясняют эксперты института, который занимается вопросами "декоммунизации" Украины.

Отмечается, что немецкая колония Нью-Йорк на правом берегу реки Кривой Торец была основана в 1892 году. Впоследствии поселок был заселен жителями других национальностей. В годы "холодной войны" указом президиума Верховного Совета УССР населенный пункт Нью-Йорк был переименован в Новгородское, передает ТАСС.

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