Депутат Мосгордумы Козлов рассказал о преимуществах нового сервиса "транспорт по требованию"

Сервис позволит москвичам из отдаленных районов удобнее планировать свои маршруты

Новый сервис персонализированных перевозок "транспорт по требованию" окажется наиболее востребованным в тех поселениях и районах, в которых пока нет регулярных маршрутов или метро. Об этом заявил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

"В ТиНАО активно строится разное жилье, транспортная инфраструктура, увы, не всегда успевает за стройкой. Новая система станет более выгодной заменой такси. Цена за поездку будет меньше, ведь расходы делятся между пассажирами, а удобство передвижения станет лучше. Москвич в приложении оформит заказ, указав, откуда ему нужно уехать - и система предложит подходящий автобус и укажет время дороги", - рассказал парламентарий о новом сервисе.

Поездка будет оплачиваться заранее через мобильное приложение, а транспорт – соответствовать городским требованиям безопасности. Козлов отметил, что Новомосковский и Троицкий округа наиболее подходят для подобного эксперимента из-за больших расстояний и отсутствия метро.

"Конечно, он будет отличаться от такси. Время ожидания транспорта - до 30 мин., а остановка будет в диапазоне 500 м от вашего месторасположения, но будет дешевле. Однако я убежден, что жители ТиНАО будут пользоваться таким сервисом", - считает депутат.

Он добавил, что итоги первого года работы в ТиНАО покажут, будет ли актуален такой сервис в других отдаленных районах Москвы, где существует необходимость довезти пассажиров до метро, МЦД и магистральных маршрутов.

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