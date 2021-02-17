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Депутат Мосгордумы Козлов рассказал о преимуществах нового сервиса "транспорт по требованию"

14:42
  • среда
  • 17 февраля 2021

Сервис позволит москвичам из отдаленных районов удобнее планировать свои маршруты

Новый сервис персонализированных перевозок "транспорт по требованию" окажется наиболее востребованным в тех поселениях и районах, в которых пока нет регулярных маршрутов или метро. Об этом заявил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

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"В ТиНАО активно строится разное жилье, транспортная инфраструктура, увы, не всегда успевает за стройкой. Новая система станет более выгодной заменой такси. Цена за поездку будет меньше, ведь расходы делятся между пассажирами, а удобство передвижения станет лучше. Москвич в приложении оформит заказ, указав, откуда ему нужно уехать - и система предложит подходящий автобус и укажет время дороги", - рассказал парламентарий о новом сервисе.

Поездка будет оплачиваться заранее через мобильное приложение, а транспорт – соответствовать городским требованиям безопасности. Козлов отметил, что Новомосковский и Троицкий округа наиболее подходят для подобного эксперимента из-за больших расстояний и отсутствия метро.

"Конечно, он будет отличаться от такси. Время ожидания транспорта - до 30 мин., а остановка будет в диапазоне 500 м от вашего месторасположения, но будет дешевле. Однако я убежден, что жители ТиНАО будут пользоваться таким сервисом", - считает депутат.

Он добавил, что итоги первого года работы в ТиНАО покажут, будет ли актуален такой сервис в других отдаленных районах Москвы, где существует необходимость довезти пассажиров до метро, МЦД и магистральных маршрутов.

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