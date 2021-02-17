Переболевших COVID-19 бессимптомно предупредили о серьезной опасности

Масочный режим отменять рано

Переболевших коронавирусом бессимптомно предупредили о риске повторного заражения. В этом случае болезнь будет протекать в тяжелой форме, прогнозирует врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

"Люди, которые переболели в легкой бессимптомной форме полгода-год назад, начинают болеть повторно, и, соответственно, это уже не бессимптомная форма, а более тяжелая", - заявил медик в эфире телеканала "Москва-24".

Кроме того, где-то через два месяца в России могут появиться новые штаммы коронавируса. С учетом всех этих факторов отменять масочный режим опасно, уверен Тимаков. По словам врача, еще много людей, крайне восприимчивых к коронавирусу. И пренебречь защитными средствами можно будет лишь после того, как установятся летние солнечные дни – а, соответственно, появится возможность постоянно проветривать помещения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"