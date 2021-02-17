Едва хватает на алименты: друзья рассказали о бедственном положении Прилучного

Из-за коронавируса приостановлены съемки многих фильмов

Финансовое положение Павла Прилучного заметно пошатнулось после развода с Агатой Муцениеце, рассказали друзья актера. По их словам, сейчас почти весь доход артиста уходит на алименты.

Друзья Прилучного подчеркнули, что сейчас артист живет с Мирославой Карпович, однако представлять девушку знакомым как свою новую возлюбленную пока не спешит. В кругу друзей он отзывается об актрисе как о подруге и няне своих детей.

"Видимо, кризис продолжается. Вернуть Агату, которая устала от измен и рукоприкладства, не получилось. Хотя Паша до сих пор не представляет друзьям Миру Карпович как свою девушку. […] Паша сейчас живет с Мирославой в загородном доме своих друзей. И при этом Прилучный еще не погасил кредит за старый дом", - отметили близкие Прилучного.

Также инсайдеры рассказали, что из-за нехватки денег артист собрался продавать дом за 180 миллионов рублей – однако во время кризиса покупателей, готовых заплатить такую сумму, немного.

Доход Прилучного сейчас держится лишь на работе в театре, ведь из-за пандемии коронавируса актер почти лишился съемок. Да и чтобы вернуться на киноэкраны ему сначала придется сделать пластическую операцию и восстановить лицевой нерв, который Прилучный повредил в драке.

Друзья актера добавили, что у него были накопления в размере около 100 миллионов рублей, но актер вложил средства в бизнес знакомого, который пока не приносит прибыли. Отмечается, что сейчас Прилучному едва хватает денег выплату бывшей жене алиментов в размере 100 тысяч рублей ежемесячно, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

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