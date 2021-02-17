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"Спутник V" зарегистрировали в Узбекистане

15:04
  • среда
  • 17 февраля 2021

Ранее Минздрав отмечал повышенный интерес к препарату в мире

Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавирусной инфекции в еще одной стране.

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"Российский фонд прямых инвестиций сообщает о сертификации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Узбекистан", - приводит заявление РФПИ ТАСС.

Во вторник в Министерстве здравоохранения отметили, что зарубежные страны проявляют большой интерес к препарату. В ведомстве добавили, что Россия сотрудничает с иностранными партнерами в том числе в части возможной передачи технологий производства.

Ранее "Спутник V" одобрили для применения в 27 странах. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Ученые оценили ее эффективность в 91,6%, подчеркнув, что препарат полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

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